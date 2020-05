Roma: le nuove speranze per Zaniolo

La Roma ha ripreso ad allenarsi da un paio di giorni, e le speranze giallorosse di poter riabbracciare quanto prima Nicolò Zaniolo proseguono.

Reduce dal lungo stop dovuto alla rottura del legamento crociato anteriore, Zaniolo è tra gli ultimi ad arrivare a Trigoria dovendo effettuare un lavoro personalizzato. Il protocollo prevede un inevitabile contatto con i fisioterapisti, che la società capitolina ha reso sicuro tramite un procedimento specifico.

In ottemperanza alle disposizioni di sicurezza per la Fase 2 anti Coronavirus, non è possibile che due fisioterapisti lavorino nello stesso ambiente. In più non è possibile lavorare in piscina. Qualcosa è destinato a cambiare a partire dall'atteso 18 maggio, quando anche il lavoro di Zaniolo dovrebbe intensificarsi. La sensazione è che il giocatore possa tornare abile e arruolato in tempo per luglio, quando la serie A 2019-2020 potrebbe essere ancora in corso e la Roma potrebbe usufruire in campo di una delle sue stelle più attese.

SPORTAL.IT | 09-05-2020 09:19