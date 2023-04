Roma, lussazione alla spalla: si ferma anche Solbakken

L’infortunio riportato dall’attaccante svedese nel corso della gara con il Torino potrebbe essere più serio del previsto, di sicuro salterà le gare di campionato con Udinese e Atalanta.

11-04-2023 18:49

Continua a fare i conti con l’infermeria Josè Mourinho che perde, almeno per qualche settimana, Ola Solbakken.

Nell’ultima gara di campionato, quella contro il Torino, il centravanti giallorosso, ha riportato un infortunio alla spalla sinistra, la stessa che aveva già patito la scorsa estate quando era ancora al Bodo Glimt e che lo portò ad essere operato. Gli esami hanno confermato che si tratta di una lussazione e questo lo spingerà ad un’assenza dal campionato. Di sicuro non potrà essere convocato per le gare con Udinese e Atalanta, diverso il discorso per l’Europa League visto che non essendo stato inserito nella lista Uefa non avrebbe comunque preso parte al doppio confronto con il Feyenoord. In compenso torneranno disponibili al 100% sia Lorenzo Pellegrini che Roger Ibanez, stagione finita, salvo sorprese, per Karsdorp, alle prese con la lesione al menisco.