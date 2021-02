Roma, messaggio di Totti a Friedkin: "Se chiamasse ci parlerei"

Alla Bobo TV su Twitch, Francesco Totti ha ricordato il suo addio alla Roma: “Nemmeno io mi sarei immaginato una mossa del genere, mi sarei visto per sempre dentro la Roma ma poi ci sono state conseguenze inaspettate, come se mi avessero messo al muro per farmi prendere una decisione che non avrei mai preso. Spero sia stata la scelta migliore, ora la vittoria più bella sarebbe crescere talenti. Se Friedkin chiamasse? Sinceramente non è ancora successo. Se succedesse, mi metterei seduto e ne parlerei. Voglio portare a termine questo percorso, non sarei coerente con me stesso. Se un giorno mi dovessi stancare…certo, dire di no alla Roma per me è stato un colpo enorme. Mi sarei ammazzato pur di andare via”.

Sulla Roma: “Il tifo resterà sempre, mi incavolo e spero possa arrivare il più in alto possibile. Voglio portare alla Roma giocatori di qualità. A Trigoria non entro, porto Cristian e resto sul piazzale. I magazzinieri escono a salutarmi. Se fossi rimasto dentro la società mi sarebbe piaciuto fare il direttore tecnico. Non avere il potere su tutto, ma sui giocatori. Avrei potuto dare più di qualche dirigente, con tutto rispetto. In quel contesto ero l’ultimo degli ultimi. Non venivo mai coinvolto nelle scelte”.

OMNISPORT | 22-02-2021 23:22