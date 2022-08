Roma-Monza 3-0, Mourinho: "Abraham perfetto, Dybala segna e aiuta la squadra"

30-08-2022 23:34

Il Roma ha battuto il Monza per 3-0, tra le reti si segnala la doppietta di Paulo Dybala. Josè Mourinho ha elogiato i suoi attaccanti in conferenza stampa, plaudendo anche all’atteggiamento messo in campo dalla sua squadra: “Nel primo tempo il Monza ha avuto più possesso palla e abbiamo dovuto cambiare il modo di pressare. Dopo, con più spazio potevamo fare qualche gol in più, ma anche loro. Sono contento: in tanti ruoli ho potuto far riposare dei giocatori. Abraham ha giocato ottimamente, vincendo molti duelli individuali e creando profondità. Paulo è un talento che gioca con la squadra e per la squadra, sta crescendo e per noi è fantastico”.