Roma-Monza: Mourinho cancella le polemiche con Palladino, le lacrime di gioia e rabbia di El Shaarawy

La Roma conquista una vittoria d’orgoglio con un gol al 90’ contro il Monza: Mourinho festeggia la vittoria ma bacchetta la squadra. El Shaarawy cancella una settimana di polemiche e di voci sulle scommesse

22-10-2023 15:18

Una partita difficile al termine di una settimana difficile. La Roma festeggia i tre punti conquistati con determinazione e carattere al termine di una vera e propria battaglia contro il Monza. A risolverla ci ha pensato un gol di El Shaarawy che dopo la gara è esploso in un pianto liberatorio dopo le voci sul suo coinvolgimento nelle caso scommesse nel corso dell’ultima settimana.

Mourinho: l’esultanza e la prestazione della squadra

José Mourinho porta sul volto i segni di una partita difficile, combattuta e terminata con una grande esultanza in occasione del gol di El Shaarawy.

Era l’ultimo minuto in una partita che senti davvero difficile da vincere. Abbiamo avuto grandi palle gol ma potevamo anche perdere, anche loro hanno avuto occasioni pericolose. Quando segni al minuto 90, senti che è un gol che può valere tre punti. Oggi non abbiamo giocato bene, come allenatore devo allenare più le cose che facciamo male e non siamo stati bravi, sia tecnicamente che fisicamente, eravamo in sofferenza. I giocatori che sono stati fuori per le nazionali erano in sofferenza e contro una squadra molto brava.

La spinta dell’Olimpico e l’espulsione

Come sempre Josè Mourinho applaude i suoi tifosi, quell’Olimpico che per 90 minuti ha sostenuto la squadra anche quando Lukaku e compagni non stavano esprimendo il miglior calcio.

Io forse non avrei avuto il cuore che hanno avuto i nostri tifosi, anche perché non abbiamo giocato bene, perciò dico sempre che sono un pubblico speciale. Nel primo tempo siamo stati bravi a difendere ma se stai troppo basso, nella ripresa ci siamo presi qualche rischio e ci hanno creato tante difficoltà.

Le pagelle di Roma-Monza

Poi lo Special One torna a parlare anche dei momenti di tensione con la panchina avversaria e anche della sua espulsione.

L’anno scorso non c’è stata nessuna tensione, ci sono stati dei commenti brutti. L’espulsione? Ho fatto dei gesti ma se per l’arbitro quello è sufficiente per il rosso allora va bene così. Mi dispiace non andare in panchina a San Siro come mi dispiace sempre quando non ci vado.

Lacrime e rabbia di El Shaarawy

A fine gara non sono passate inosservate le lacrime dell’autore del gol El Shaarawy che in settimana era stato coinvolto anche dalle accuse legate al caso scommesse.

Ho provato emozioni veramente forti, ho sempre vissuto per queste emozioni, per il gol e per la gioia con i tifosi. Penso che sia stata veramente una gioia incredibile oggi segnare il gol della vittoria. E’ stato un pianto liberatorio per tutta questa settimana che è stata un po’ pesante. In quella corsa sotto la curva c’era tutto, c’era la rabbia di avere sentito delle voci non vere. Sono sempre stato un professionista non ho mai pensato di mancare di rispetto al mio lavoro e a quello che amo.

Monza, Palladino: “Questa gara ci aiuterà a crescere”

A fine gara Palladino, tecnico del Monza, mastica amaro per la sconfitta ma sceglie di vedere le cose positive nel match dell’Olimpico.

Oggi abbiamo tutto anche in 10 contro 11 e non ci siamo snaturati riuscendo a creare delle occasioni da gol, c’è anche il bicchiere mezzo pieno e sono convinto che questa gara ci farà crescere tanto, non era semplice fare una partita del genere in un ambiente del genere. Vignato? E’ un grande talento, è un ragazzo nel quale credo molto e oggi è entrato con una personalità incredibile. Ha fatto una grandissima partita.

