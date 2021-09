Roma, Moratti benedice Mourinho nella capitale: "Società giusta per lui"

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport nel corso della trasmissione Parametri Zero, ponendo l’accento sull’allenatore della RomaJosé Mourinho. Queste le sue parole, che dimostrano ancora grande affetto tra Moratti e lo Special One:

“La Roma ha fatto un colpo di genio notevole. Credo che la Roma sia una società perfetta per lui in questo momento. Mourinho non ha mai creato interferenze sul mercato della società. Si è sempre comportato in maniera perfetta. Mai ossessivo nei conforti della società o miei”.

Una battuta anche sulla corsa Scudetto:

P”er scaramanzia dico più squadre. L’Inter è ben messa. Ha un allenatore molto bravo e sta ricostruendo una squadra che sta giocando benissimo per merito suo.”

Il discorso continua sempre con lo Special One:

“L’ unico difetto è che non mangia il salmone. è una sua debolezza. A parte gli scherzi è un professionista tale che va sempre ammirato. È di una serietà tale che sono molto contento che la Roma l’abbia preso e sono sicuro che farà bene. Certamente seguo con tanto piacere la Roma per mille ragioni. La principale è perché Mourinho la allena.”

OMNISPORT | 02-09-2021 15:51