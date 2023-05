Roma, Mourinho: "A Firenze farò dei cambi"

Il tecnico della Roma: "Una finale si gioca una volta nella vita"

23-05-2023 23:36

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato ai canali social della società in vista del match contro la Fiorentina: “Faremo dei cambi. È da tanto che li facciamo, magari per questi cambi siamo in finale, magari per questi cambi non siamo in una posizione migliore in campionato”.

“Io dico sempre che una finale europea si gioca una volta nella vita, poi c’è chi ne gioca di più, ma il concetto è si gioca una volta nella vita e questi ragazzi possono farlo la prossima settimana”, ha sottolineato lo Special One.