Secondo il noto giornalista, lo Special One avrebbe deciso di restare ancora per una stagione alla guida della squadra giallorossa. Niente PSG o ritorno in Premier League.

29-03-2023 11:57

Il futuro di José Mourinho interessa a tutti, in particolare ai tifosi della Roma. Ivan Zazzaroni ha svelato la decisione che ha preso lo Special One per la prossima stagione.

Roma, Zazzaroni svela la decisione presa da Mourinho

Il popolo giallorosso è legatissimo a José Mourinho, l’uomo che ha riportato l’entusiasmo attorno alla Roma e, fatto importante, un nuovo trofeo nella bacheca (la Conference League).

Il suo futuro è argomento di discussione da mesi. Ci ha pensato Ivan Zazzaroni, attraverso il Corriere dello Sport, a svelare il futuro dello Special One: resterà alla guida dei giallorossi anche per la prossima stagione.

Roma, Zazzaroni non ha dubbi: Mourinho non se ne va

“Ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024. Era giunto a questa conclusione già prima della sosta”, periodo nel quale ha rafforzato la sua scelta”, le parole del noto giuornalista italiano.

Secondo lo stesso Ivan Zazzaroni, la decisione di restare sarebbe arrivata per dare un segnale forte in un momento complicato della stagione giallorossa e sarebbe stata “favorita” dall’ottimo rapporto con la tifoseria.

Mourinho si toglie dal mercato: niente PSG o Premier League

Se le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni saranno certificate dallo stesso José Mourinho, questo comporterà l’uscita di scena dello Special One dalle tante indiscrezioni di mercato che lo riguardano. Si è parlato, nelle ultime settimane, di un suo ritorno in Premier League o di una sua nuova avventura al PSG. Senza dimenticare l’opzione Brasile, anche se Carlo Ancelotti è sempre in pole position.

La conferma di José Mourinho alla Roma spegnerebbe anche le voci di mercato che volevano Antonio Conte in corsa per sedersi sulla panchina giallorossa. Anzi, a questo punto, l’ex tecnico del Tottenham (ha rescisso il contratto con gli Spurs dopo la sfuriata contro i giocatori) potrebbe diventare uno dei papabili per diventare il nuovo allenatore del PSG. Dopo le parole di Ivan Zazzaroni, ora si attendono quelle della Roma e/o di José Mourinho.