Roma, Mourinho: lo show e il rosso scatenano il web, l'ha fatto apposta? E' bufera

Ancora una volta lo Special One non sarà in panchina a San Siro contro la "sua" Inter, i tifosi si dividono dopo l'ennesima trovata del tecnico

22-10-2023 15:45

Solo poche settimane fa aveva detto di essere cambiato, di non voler più collezionare squalifiche, aveva anche chiesto una sorta di tutor che dialogasse con gli arbitri, per proteggere la squadra ma soprattutto se stesso dalle sue reazioni ma Josè Mourinho c’è ricascato oggi, alla fine della gara vinta col Monza allo scadere. Un cartellino rosso che gli farà saltare, e non è la prima volta, la partita di San Siro contro la “sua” Inter.

Mourinho, prima l’esultanza poi l’attacco a Palladino

Al gol-partita di El Shaarawy è iniziato lo show dello Special One: il tecnico si è buttato a terra, in ginocchio, con il volto arrossato i pugni all’aria e poi ripetutamente, forte, sul petto, sul cuore. Poi, dopo aver sentito le lamentele della panchina del Monza, con Palladino in testa che ha protestato per un pallone che non tornava in campo dai raccattapalle per il fallo laterale dei brianzoli, è sbottato.

Si è rivolto ai rivali col gesto del ‘pianto’ e del ‘bla bla’, e l’arbitro Ayroldi ha estratto per lui il rosso. “Sono stato espulso per aver zittito la panchina del Monza – ha detto lo Special One dopo la partita – L’anno scorso abbiamo giocato un’ottima partita a Monza e gente senza esperienza ci ha detto parole brutte. Oggi la panchina del Monza ha fatto uno show”.

Senza Mourinho la Roma nel 2022 vinse a San Siro con l’Inter

L’unica altra volta in cui Mourinho era squalificato contro l’Inter era coincisa con l’unico successo della squadra giallorossa contro i nerazzurri da quando siede sulla panchina della squadra capitolina: 2-1 in rimonta firmato Dybala e Smalling dopo il vantaggio di Dimarco datato 1° ottobre 2022. Nelle altre quattro partite sono arrivate altrettante sconfitte.

Lo show di Mourinho scatena i tifosi sul web

Fioccano le reazioni: “In realtà José si è fatto cacciare perché pure l’anno scorso era squalificato a San Siro e sa che la scaramanzia è l’unico modo per uscirne vivi con l’Inter”, oppure: “La vinci al 90imo in 11 contro 10, ti fai cacciare al 93imo affinché la squadra si carichi per andare a prendere i tre punti a Milano domenica prossima. Che cosa sei Josè” e anche: “Sempre geniale, Mou. Così molla Lukaku al suo destino. E può anche fare la vittima” e poi: “Mourinho che dice agli altri che fanno show è eccezionale”.

In tanti però lo criticano: “Proprio perchè sei Mourinho, hai vinto 26 trofei e hai dichiarato che non ti abbassi al livello di Palladino, non fai queste sceneggiate penose che danneggiano l’immagine della Roma e fanno ridere il mondo del calcio” e poi: “Mourinho come personaggio, perché è un personaggio, è sempre stato ben oltre il limite delle vergogna, ma almeno una volta vinceva…”.

Il web è scatenato: “Come lo scorso anno si fa espellere per non presentarsi a San siro … ma il problema del calcio è la ludopatia: uno schifo senza fine il calcio più marcio del pianeta” e ancora: “Manca solo l’infortunio diplomatico di Lukaku e per Inter-Roma siamo apposto !!!” e infine: “Un patetico sul viale del tramonto ripete la sua scenetta domenicale. I tifosi , plagiati , lo applaudono”. Intanto con questo successo di misura sul Monza la Roma sale a 14 punti, a -3 dai campioni d’Italia del Napoli.