Roma: Mourinho, nuovo gesto all'arbitro e rosso. Furia nel dopo gara

19-02-2022 20:59

José Mourinho è stato il grande protagonista all’Olimpico nel finale della partita di campionato contro il Verona, che la Roma è riuscita a pareggiare 2-2 in extremis grazie alle reti dei due giovanissimi Volpato e Bove, bravi a rimontare i gol nel primo tempo dell’Hellas, ad opera di Barak e Tameze. Lo Special One è stato cacciato per un gesto nei confronti dell’arbitro Pairetto, e nel dopo gara si è rifiutato di parlare.

Mourinho, gesto all’arbitro Pairetto: cosa è successo

Mourinho, molto nervoso negli ultimi minuti della partita dell’Olimpico, nel recupero è stato espulso per aver fatto il gesto del telefono rivolto all’arbitro Pairetto, per protesta dopo una decisione del direttore di gara. Dopo l’espulsione il tecnico portoghese si è avvicinato all’arbitro con fare minaccioso, ma è stato allontanato dai suoi collaboratori. Dopo aver salutato Tudor, si è poi diretto negli spogliatoi.

Non è chiaro cosa volesse intendere Mourinho mimando il telefono, un gesto che ha ricordato quello storico delle manette in un Inter-Sampdoria del 2010.

Roma, Mourinho si rifiuta di parlare dopo la partita

Dopo il match Mourinho, visibilmente arrabbiato, ha preferito evitare di parlare e di tenere le classiche interviste post partita. “No, Mourinho non arriva, Mourinho va a casa“, le parole pronunciate all’inviato di Dazn.

Il tecnico della Roma, infastidito per alcune decisione arbitrali, si era già infuriato nel primo tempo, quando dopo un fischio di Pairetto aveva calciato un pallone in tribuna.

Roma, terzo pareggio di fila e zona Champions lontana

Il 2-2 della Roma con il Verona è il terzo pari di fila (dopo quelli con Sassuolo e Genoa) per la squadra di Mourinho, che dopo questo risultato è settima a 41 punti, a -6 dal quarto posto della Juventus e dalla zona Champions.

