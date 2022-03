04-03-2022 21:17

José Mourinho ha perdonato Felix. Il tecnico della Roma aveva punito il 19enne dopo una serata in discoteca, facendolo tornare in Primavera. Adesso è stato reintegrato in prima squadra.

Il ghanese sarà a disposizione quindi del portoghese per il delicato match tra Roma e Atalanta, ultima chiamata per i giallorossi se vogliono provare a raggiungere il quarto posto in classifica.

OMNISPORT