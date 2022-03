Raiola non basta: Romagnoli verso l’addio al Milan

04-03-2022 14:31

Il mercato è ufficialmente chiuso ma negli ultimi giorni indiscrezioni su trattative e possibili trasferimenti stanno circolando con sempre più vigore. Fra queste ve ne sono parecchie che riguardano il Milan, squadra che sembra ormai destinata a separarsi da Alessio Romagnoli.

La situazione di Romagnoli

Il difensore classe 1995 infatti è in scadenza a giugno e le probabilità che resti a Milano si stanno affievolendo ora dopo ora.

Nelle ultime settimane la strada verso il rinnovo coi rossoneri si è fatta tortuosa e maledettamente intricata, fatto questo che, unito ai rumor che lo accostano alla Lazio, suggerisce come Romagnoli possa verosimilmente cambiare aria.

L’influenza di Raiola

In realtà il nativo di Anzio non avrebbe ancora preso una decisione circa l’ultima proposta fattagli dal Milan (rinnovo a 2,8 milioni invece dei 6 che percepisce attualmente) ma tutti gli indizi portano ormai sempre più verso la separazione.

Probabilmente dietro non è escluso ci sia lo zampino di Raiola che, nonostante le dichiarazioni di qualche mese, vedendo l’offerta al ribasso di Maldini potrebbe essersi messo a cercare una soluzione più remunerativa per il suo assistito, certificando in questo modo di fatto di aver perso il braccio di ferro col management rossonero.

Se addio sarà dunque, dopo Donnarumma, per la seconda volta consecutiva le pretese e il “peso” dell’agente di Nocera Inferiore non saranno serviti per strappare ai dirigenti del Milan un accordo alle sue condizioni.

I piani del Milan

I rossoneri intanto, anche mettendo in conto la possibile partenza di Romagnoli, si stanno cautelando prendendo in considerazione diverse opzioni per la propria retroguardia.

Le due principali sono Sven Botman, classe 2000 in forza al Lille (per il quale il Milan ha già fatto un tentativo a gennaio), e il brasiliano Bremer del Torino, nome sul quale un numero sempre maggiore di club italiani e non stanno mettendo gli occhi.

