Pandev: "Per Mourinho ero pronto a fare il terzino"

04-03-2022 20:42

Ai microfoni di Sportitalia, Goran Pandev è tornato a parlare del triplete nerazzurro: “L’Inter di Mourinho? Per giocare in quella squadra ero pronto a fare anche il terzino. Era più difficile per Eto’o, ma poi l’abbiamo convinto. Mourinho ha parlato con tutti, ha detto: “Se Eto’o fa il terzino, vinciamo la Champions“. Quando vinci, quando giochi bene, i ruoli non sono così importanti.”

Pandev ha analizzato anche la corsa scudetto: “Il Napoli può vincere, credo sia il suo anno. Inter e Milan hanno sbagliato tante partite. Ci sono sicuramente ancora tante gare, ma credo che il Napoli ce la possa fare. L’Inter è la favorita, ma ha ancora la Champions. Sembra anche un po’ stanca, ha sbagliato la partita che poteva chiudere anche il campionato, quella col Milan“.

