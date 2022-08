Roma, Mourinho: "Spero che Zaniolo resti qui"

21-08-2022 17:10

In casa Roma è giornata di vigilia in vista della sfida contro la Cremonese, per il debutto all’Olimpico in questo campionato. Ma a tenere banco è sempre il mercato, specie per il futuro di Nicolò Zaniolo. Il tecnico José Mourinho non ha alcun dubbio su quale debba essere il destino del giocatore.

“Se Zaniolo resta? La domanda è per lui o per il direttore – ha spiegato il portoghese in conferenza stampa -. Se poi mi chiedete se mi piacerebbe che restasse allora dico sì. Oggi è un giocatore molto più importante per noi. Sta molto bene, è più agile e fresco”.

Sempre in ottica mercato ha parlato del possibile arrivo di Andrea Belotti: “Il cambio di Abraham a Salerno non era un segnale per dire che non avevo un attaccante – ha detto -. Ma se vuole venire alla Roma, mi piace questo suo entusiasmo“.

