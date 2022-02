Roma, Mourinho: "Zaniolo non ha il Covid, sulla proprietà taccio"

18-02-2022 16:43

In vista di Roma-Hellas Verona, José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa. I giallorossi dovranno fare a meno di diversi giocatori: “Zaniolo non è positivo – ha commentato il tecnico portoghese -. Valuteremo le sue condizioni sabato mattina. Col Verona sarà una partita dura anche perché abbiamo nove assenti”.

Mourinho avverte i suoi giocatori sulla sfida col Verona: “Affrontiamo una squadra che ha qualità ed esperienza, con un allenatore giovane che si fa seguire dai suoi ragazzi. Noi abbiamo tanti assenti, ma abbiamo la nostra gente allo stadio che ci aiuterà”.

Il silenzio della proprietà giallorossa nelle ultime settimane ha diviso i tifosi della Roma: “Io sono intelligente e rispettoso della proprietà, non posso dire nulla per principio contro i proprietari. Ho rispetto personale e professionale per loro, parliamo molto e non dirò pubblicamente il mio pensiero”, ha concluso Mourinho.

