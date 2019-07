Roma, nuovo obiettivo per la difesa

Ufficializzato Pau Lopez, la Roma, in trattativa per Mancini dell'Atalanta, sarebbe, secondo Sky Sport, sulle tracce di un altro difensore (così da colmare al meglio l'addio di Manolas, diventato un nuovo giocatore del Napoli).

Il nome caldo sarebbe quello di Alderweireld. Il 30enne difensore del Tottenham andrà in scadenza al termine della prossima stagione. Gli Spurs lo valuterebbero non meno di 35 milioni di euro, il club giallorosso non vorrebbe andare oltre ai 25 milioni.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 09:48