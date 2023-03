Roma: panolada dei tifosi a sostegno di Mourinho

Invitato il pubblico a recarsi allo stadio Olimpico con una fazzoletto bianco per inscenare la protesta per le 2 giornate di squalifica all'allenatore

12-03-2023 12:02

Tutti allo stadio Olimpico con un fazzoletto bianco da sventolare in sostegno di José Mourinho e contro la squalifica per due giornate confermata dopo la prima sospensiva. E’ l’appello che fanno l’Associazione italiana Roma club e l’Unione tifosi romanisti in vista della partita di oggi con il Sassuolo. Mourinho, a causa della squalifica, salterà anche il derby con la Lazio dopo essere stato regolarmente in panchina contro la Juventus. E’ pronta quindi una panolada in difesa del tecnico, usanza esportata dal campionato spagnolo quando si vuole protestare contro gli arbitri o il sistema.