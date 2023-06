Roma, parla Tiago Pinto: “Mourinho? Il nostro unico focus è la partita di oggi”

Il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, parla ai microfoni di DAZN: “Questa è una sfida cruciale per noi, perché ci sforziamo di migliorare la nostra posizione in classifica”

04-06-2023 21:15

A pochi minuti dall’incorno con lo Spezia, il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, ha parlato ai microfoni di DAZN: ”La Roma arriva alla partita affaticata dopo gli ultimi impegni, e questa non è una condizione ideale. Questa è una sfida cruciale per noi, perché ci sforziamo di migliorare la nostra posizione in classifica. Inoltre, ci troviamo di fronte a una squadra che sta combattendo per non retrocedere. Vogliamo salutare i nostri tifosi con una vittoria, offrendo loro una soddisfazione in questa difficile stagione.”

Riguardo il futuro di Mourinho: “Mi chiedono di questo potenziale incontro sin dalla prima giornata di campionato, ma al momento il nostro unico focus è la partita di oggi. Ci siamo confrontati molte volte su questa situazione e, come evidenziato sia dalle parole dell’allenatore che dalle nostre, la situazione è stata chiarita.”