Roma, per Karsdorp c'è anche la Juve: prestito con obbligo a gennaio?

21-11-2022 12:31

Tra Rick Karsdorp e la Roma – o, meglio, tra lui e José Mourinho – è rottura totale. Per il laterale olandese, in lite dopo il match contro il Sassuolo col tecnico portoghese, l’avventura in giallorossa può considerarsi definitivamente chiusa. Tanto che, cominciano a inseguirsi le prime voci di mercato che interesseranno l’olandese nella sessione di gennaio.

Secondo Tuttomercatoweb, su Karsdorp erano particolarmente interessate Feyenoord e Olympique Marsiglia. In realtà, nelle ultime ore, si sarebbe fatta viva la Juventus. La formula per la cessione potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto nell’estate 2023.