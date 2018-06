Roma pigliatutto: ufficiale il quarto botto

Roma pigliatutto: dopo il centrocampista della Dinamo Zagabria Ante Coric, il difensore del Porto Ivan Marcano, e il centrocampista dell'Atalanta Bryan Cristante, il club gallorosso ufficializza il suo quarto colpo.

Il direttore sportivo Monchi ha perfezionato l'acquisto dell'attaccante esterno Justin Kluivert dall'Ajax. Diciannove anni, figlio dell'ex punta del Milan Patrick e considerato uno dei migliori talenti del calcio europeo, l'olandese sbarcherà nella Città Eterna nelle prossime 24 ore per sostenere le visite mediche con il club giallorosso.

La Roma si è accordata con i Lancieri per la somma di 20 milioni di euro. La sessione estiva di calciomercato non è ancora incominciata, ma i 4 colpi anticipati la dicono lunga sulle intenzioni dei capitolini per la prossima stagione.

In uscita, potrebbe salutare nei prossimi giorni Roma il portiere Alisson Becker. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, sarebbero arrivate due offerte accattivanti ai giallorossi: il Liverpool avrebbe proposto 65 milioni, il Real Madrid 50 milioni di euro più bonus vari.

L'estremo difensore del Brasile ha fatto capire dal ritiro dei verdeoro che la situazione si risolverà nei prossimi giorni, in un modo o nell'altro: "Credo che si risolva tutto prima della Coppa del Mondo, è quello che voglio. Ho lasciato la responsabilità delle trattative al mio procuratore, ci sono alcune possibilità, stiamo lavorando su tutte, insieme alla Roma e nel rispetto del club. Vediamo se succede qualcosa durante questa settimana".

Il Brasile esordirà domenica prossima con la Svizzera: entro quel giorno ne sapremo qualcosa di più

