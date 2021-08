Roma, Pinto incantato da Abraham: “Ha enormi margini di crescita”

Il valzer delle punte tra Londra, Roma e Milano si conclude con lo sbarco di Tammy Abraham nella Capitale.

L’attaccante inglese è stato infatti ufficializzato oggi dalla società capitolina, club in cui l’ex Chelsea è stato voluto fortemente da Josè Mourinho e Tiago Pinto il quale, in sede di presentazione, non ha mancato di sottolinearne le qualità.

“Nonostante sia un calciatore molto giovane, con enormi margini di crescita, Tammy ha già giocato più di 200 partite e segnato più di 100 gol, vincendo diversi titoli importanti” ha dichiarato il dirigente portoghese al sito del club.

“La scelta di lasciare la Premier League e la squadra della sua città dimostra con i fatti quanto il ragazzo creda profondamente nella sfida di crescere e di fare bene alla Roma. Portare nel club calciatori che vogliono indossare la nostra maglia è davvero molto importante per l’identità e l’appartenenza che riteniamo fondamentali nella nostra visione del Club” ha sottolineato Pinto, desideroso di vedere presto all’opera il classe 1997.

