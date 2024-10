Roma, Ranieri imita Totti e attacca la dirigenza: nel mirino l’esonero di De Rossi

Analisi severa dell’ormai ex allenatore, grande tifoso giallorosso, che non perdona ai vertici del club il cambio in panchina dopo poche gare stagionali

Claudio Ranieri non allena più, ma dopo il ritiro continua a seguire con passione il calcio. Soprattutto la Roma, la squadra del cuore: dopo Francesco Totti, anche l’ex tecnico ha attaccato la dirigenza giallorossa per la scelta di esonerare Daniele De Rossi a stagione appena iniziata.

Roma, Ranieri bacchetta la dirigenza per l’esonero di De Rossi

In avvio di stagione, quando la Roma di Daniele De Rossi non riusciva a decollare, il nome di Claudio Ranieri era tornato a circolare nell’ambiente capitolino come uomo d’esperienza a cui affidare una squadra in crisi di risultati. A giudicare da quanto affermato oggi nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, però, difficilmente Ranieri avrebbe accettato un ruolo del genere e non solo perché aveva annunciato a maggio scorso il suo ritiro. L’ormai ex allenatore, infatti, non sembra nutrire particolare fiducia nell’attuale dirigenza della Roma.

Rinnovo e poi esonero: Ranieri sulla vicenda Roma-De Rossi

Ranieri lo afferma in maniera piuttosto esplicita parlando dell’esonero di De Rossi, a cui è seguito l’ingaggio di Ivan Juric. “Se ho sperato in una chiamata della Roma? No. Anche perché il problema mi sembra diverso”, ha affermato Ranieri, che poi ha colto l’occasione per un’analisi piuttosto severa della scelta presa dalla dirigenza della Roma. “Se tu fai firmare un contratto a lungo termine a un allenatore e poi dopo qualche partita andata male il progetto va a farsi benedire, beh c’è un problema”, ha spiegato Ranieri, ricordando il prolungamento di contratto (fino al 2027) fatto firmare a De Rossi nel mese di giugno.

Ranieri come Totti: l’accusa alla Roma

“L’esonero di De Rossi – ha continuato Ranieri – mi è sembrato una mancanza di programmazione, soprattutto perché Daniele ha potuto allenare diversi giocatori soltanto a partire dagli ultimi giorni di mercato. Diciamo una situazione particolare. Troppo semplice dare tutta la colpa a De Rossi e alla Souloukou”.

Le parole di Ranieri vanno dunque ad aggiungersi a quelle dei tanti che, nelle ultime settimane, hanno criticato più o meno aspramente la Roma. Su tutti, Francesco Totti, che già prima dell’esonero di De Rossi aveva capito che per il suo ex compagno di squadra le cose si sarebbero messe male a causa degli errori realizzati dalla dirigenza.

Roma, Ranieri e il messaggio per De Rossi

Ranieri ha anche inviato un messaggio a De Rossi, provando a consolarlo e a non abbattersi per quanto accaduto con la Roma. “Cosa voglio dire a Daniele? Che le disavventure forgiano il carattere – ha concluso il 72enne ex allenatore -. Ma in questo caso, penso che Daniele non abbia avuto nemmeno il tempo di commettere degli errori”.