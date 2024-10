Roma: nuova bufera su Friedkin costretto a cancellare post, Dybala verso la Turchia

Non si placano le polemiche in casa giallorossa: è rottura totale tra la tifoseria e la proprietà. La Joya si allontana di nuovo

È alta tensione in casa Roma. Un post targato Friedkin ha scatenato la contestazione social dei tifosi giallorossi, sempre più in rotta di collisione con la proprietà americana. Intanto impazza il gossip di mercato su Dybala: l’argentino via a gennaio?

Roma, Friedkin-tifosi: è rottura totale, cosa è sucesso

La sconfitta in Europa League con l’Elfsborg e il pareggio tra le polemiche col Monza in campionato non hanno certo a contribuito a rasserenare l’ambiente. Dall’esonero di De Rossi in poi la situazione è precipitata. E la rottura tra le parti è certificata dall’ultimo post dei Friedkin.

Attraverso i canali ufficiali del gruppo, la proprietà a stelle e strisce della Roma ha condiviso la nuova collezione Originals dei giallorossi griffata Adidas, che era stata presentata venerdì scorso. Apriti cielo: in pochi minuti il profilo del gruppo Friedkin è stato preso d’assalto da commenti negativi. Nulla contro Adidas, per carità. Nel mirino dei tifosi Dan e Ryan Friedkin.

Che cosa hanno scritto i tifosi e la reazione dei Friedkin

I sostenitori giallorossi hanno colto la palla balza per invitare la proprietà a lasciare la Capitale. Da “andatevene” a “vendete”: questo il leitmotiv di una piazza trasformatasi in una vera e propria polveriera. Il gruppo Friedkin si è visto costretto a disattivare i commenti su Instagram nel tentativo di arginare la contestazione, dimenticando, però, di farlo anche su X.

C’è chi invoca il ritorno di De Rossi e chi, invece, “un direttore generale che capisca realmente di calcio, possibilmente italiano”. La maggior parte, però, suggerisce di “vendere e tornare a casa”.

Dybala, nuove voci di mercato: si apre la pista turca

Saltato il trasferimento in Arabia Saudita, il futuro di Dybala potrebbe comunque essere lontano da Roma. Dalla Turchia rimbalza la notizia dell’interesse del solito Galatasaray, che punta ad allestire un attacco stellare composto dalla Joya, Icardi e Osimhen. Proprio in questi giorni sarebbe in agenda un incontro tra gli esponenti delle due società finalizzato a capire se sussistono i presupposti per dare il via alla trattativa.

L’argentino ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma potrebbe scattare il rinnovo automatico fino al 2026 se riuscisse a collezionare 14 presenze da almeno 45 minuti. Proprio la questione legata al futuro di Dybala ha compromesso in maniera definitiva il rapporto tra De Rossi e la società.