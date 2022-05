Roma, rinnovo Mkhitaryan: Pinto al lavoro, l'Inter non preoccupa

23-05-2022 11:11

In casa Roma continua a tenere banco la situazione relativa al rinnovo di Henrikh Mkhitaryan. Il trequartista armeno, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, avrebbe attirato l’attenzione dell’Inter. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il ds giallorosso Thiago Pinto non sarebbe preoccupato dal corteggiamento dei nerazzurri, ed è convinto della volontà di restare dell’armeno.

Il dirigente portoghese dovrebbe incontrare Mkhitaryan dopo la finale di Conference League di mercoledì contro il Feyenoord, gara in cui Mourinho spera di potere contare sull’esperienza e la qualità del trequartista. I giallorossi avrebbero già formulato una proposta e l’armeno dovrebbe quindi firmare un prolungamento di 2 anni.

OMNISPORT