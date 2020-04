Roma, scoppia una nuova bufera su Francesco Totti

Mondo giallorosso di nuovo in tumulto per alcune parole di Francesco Totti. Durante un diretta Instagram con ‘Er Faina’, uno youtuber tifoso della Lazio, l’ex capitano della Roma ha ammesso che non scarterebbe a priori un trasferimento in biancoceleste di suo figlio Cristian.

“Dipendesse da me ci penserei anche, ma conoscendo Cristian non mi farebbe neanche sedere. Farebbe esattamente come ho fatto io con mia madre ai tempi della Lodigiani. Ma se ci fosse solo la Lazio come possibilità? Beh, se ci fosse solo la Lazio non avrebbe altre scelte: o cambiare lavoro o andare a giocare lì”. Sono bastate queste parole a generare una bufera social nei confronti dell’ex numero 10, fortemente criticato da centinaia di tifosi capitolini.

Non è la prima volta che l’ex Pupone finisce in collisione con i tifosi giallorossi: negli scorsi mesi Totti non ha lesinato critiche nei confronti della società, ed è stato protagonista di alcune gaffe social come i like a Gigi Buffon e Christian Vieri.

Nella stessa diretta Totti è tornato poi a mandare frecciate all’attuale proprietario della Roma, James Pallotta: “Diciamo che non mi ha detto che dovevo smettere, me lo ha fatto arrivare come messaggio. Quando servi servi, quando non servi più ti lasciano andare. All’improvviso ho avuto questa chiacchierata in cui mi veniva detto che sarebbero state le ultime due partite. Mi è crollato il mondo addosso, avrei giocato un altro anno con la pipa in bocca”.

Solo miele invece per l’ex patron Franco Sensi: “Abbiamo avuto anche dei contrasti, soprattutto quando volevo che arrivassero i campioni e allenatori vincenti. Ma per me è stato come un padre, guai a chi me lo tocca, come tutta la famiglia Sensi”.

SPORTAL.IT | 23-04-2020 20:07