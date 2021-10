Roma, senti Eto'o: "Solo Mourinho può riportare lo Scudetto nella Capitale"

29-10-2021 15:27

L’ex centravanti di Barcellona e Inter Samuel Eto’o incensa il tecnico della Roma José Mourinho, suo ex tecnico in nerazzurro nell’anno del magico triplete interista del 2010. Arrivato all’Inter nell’ambito dell’affare che ha portato Ibrahimovic in Catalogna, il camerunense è stato uno dei pilasti su cui lo Special One ha costruito la sua squadra. Schierato largo a sinistra, Eto’o ha fatto il bello e il cattivo tempo, segnando anche gol pesantissimi come quello in Champions League contro il Chelsea.

Intervistato da Marca, Eto’o ha così parlato del suo ex tecnico:

“È un fenomeno, l’unico che vedo capace di far tornare la Roma campione d’Italia dopo tanto tempo”. Un’investitura decisa, netta, all’unico uomo capace di riportare il tricolore a Roma. Almeno secondo Samuel.

