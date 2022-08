Roma-Shakhtar Donetsk, il gesto che commuove il mondo del calcio

07-08-2022 15:21

L’intero incasso di Roma-Shakhtar Donetsk finanzierà aiuti per le vittime della guerra in Ucraina.

Per la partita in programma all’Olimpico questa sera, domenica 7 agosto (fischio d’inizio ore 20.45), sono attesi circa 65mila spettatori. La somma sarà donata in particolare allo “Shelter Center Arena Lviv”: è il progetto che ha visto lo stadio di calcio della città di Leopoli convertito in un centro di emergenza per i rifugiati dopo lo scoppio del conflitto lo scorso febbraio. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il ricavato dell’amichevole servirà per fornire cibo, cure mediche, assistenza all’infanzia.

Questa sera all’Olimpico assisteranno alla partita anche 80 bambini ucraini e oltre 200 rifugiati al momento a Roma.