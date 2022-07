30-07-2022 21:33

Eldor Shomurodov è molto vicino al Bologna. Come riporta Sky Sport, la trattativa tra gli emiliani e la Roma per l’attaccante uzbeko è in fase avanzata.

Si parla di un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Le prossime 48 ore saranno decisive per la chiusura dell’affare.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE