Roma, si ferma Pellegrini: problema al ginocchio salterà il Bodø/Glimt

01-11-2021 13:40

Day after amaro in casa Roma. I giallorossi, dopo essere stati sconfitti domenica sera all’Olimpico dal Milan, si ritrovano ora a fare anche i conti con un problema di natura fisica occorso a Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista è infatti alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro che lo costringerà a saltare la prossima sfida di Conference League in programma giovedì sera a Roma contro il Bodø/Glimt.

Pellegrini ha avvertito dolore già prima dell’inizio della gara di campionato con il Milan, tuttavia ha normalmente preso parte al match, ma con il ginocchio fasciato.

Secondo quanto saltato da ‘Sky’ il suo stop potrebbe essere precauzionale, il che vuol dire che lo staff medico giallorosso ha deciso di gestire con tranquillità il problema. Non ci sono quindi grosse preoccupazioni per le condizioni del capitano che dovrebbe anzi tornare in campo domenica prossima contro il Venezia.

OMNISPORT