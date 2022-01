Roma, si lavora per Kamara: le ultime

05-01-2022 09:57

In casa Roma si lavora sul mercato, con Mourinho in attesa di rinforzi. Dopo aver definito l’accordo con l’Arsenal per Maitland-Niles, ora si lavora su Boubacar Kamara, classe ’99 del Marsiglia.

I giallorossi e Thiago Pinto vorrebbero sfruttare i buoni rapporti con il club francese che deve pagare al club 20 milioni per i riscatti di Pau Lopez e Under. Per il momento i francesi averebbero dato l’ok per la cessione del giocatore in scadenza di contratto al termine di questa stagione.

