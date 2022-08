Roma sotto il segno di Paulo Dybala: contro il Monza è 3-0

30-08-2022 23:09

Dopo soli tre giorni trascorsi dal pareggio contro la Juventus ottenuto allo Stadium, la Roma riscende in campo per l’anticipo della quarta giornata di Serie A. I giallorossi, dopo aver affrontato in casa alla seconda giornata la Cremonese, la seconda partita ufficiale tra le mura amiche vede l’arrivo di un’altra neopromossa: il Monza. I sostenitori della squadra allenata da Josè Mourinho hanno fatto registrare ancora una volta il tutto esaurito facendo rilevare ancora una volta l’entusiasmo che hanno portato i nuovi arrivati. Quanto al verdetto del campo, i giallorossi hanno conquistato la vittoria con il risultato di 3-0. Si segnala la doppieta di Dybala al 18′ ed al 32′, che ha messo quindi a referto i primi gol con la nuova maglia. Ibanez sigla il gol del definitivo 3-0 nella ripresa, al minuto 61′. C’è tempo, attorno all’80’, anche per il debutto di Andrea Belotti. Unica nota stonata, gli infortuni per Marash Kumbulla e Stephan el Sharaawy.