Roma: tanti club interessati a Kiwor

Nonostante la serie A sia arrivata soltanto alla settima giornata di campionato, il calciomercato è ancora più che mai vivo, soprattutto sui taccuini dei grandi manager.

Uno dei calciatori seguiti da Tiago Pinto per rinforzare il reparto difensivo della Roma è Jakub Piotr Kiwior dello Spezia. Un profilo che è apprezzato anche dal tecnico portoghese Mourinho e che i giallorossi vorrebbero portare nella capitale già a partire da gennaio.

La concorrenza però sul difensore spezzino è tanta. In Italia ci sta seriamente pensando anche il Milan, che però non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Infine, sul polacco c’è anche il West Ham. La richiesta dei liguri per il classe 2000 è di 18 milioni di euro.