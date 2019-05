Roma, Thiem perde e si infuria con gli organizzatori

Dominic Thiem viene eliminato da Fernando Verdasco agli Internazionali d'Italia e si scaglia contro gli organizzatori del torneo di Roma dopo il match. Questo il suo sfogo: "Il modo in cui vengono trattati i giocatori in questo torneo è inaccettabile. Tutti sapevano che ieri avrebbe piovuto tutto il giorno eppure ci hanno tenuti qui fino alle 19.30. Tutti sapevano da chissà quanto tempo che ci sarebbe stata una partita di calcio ieri sera (la finale di Coppa Italia vinta 2-0 dalla Lazio contro l'Atalanta, ndr) e per arrivare al mio hotel ho impiegato un’ora e mezza. Dopo cena non ho avuto nemmeno il tempo di fare dei massaggi, altrimenti non avrei dormito abbastanza considerato che il mio match era alle 10 oggi. Non credo sia accettabile".

"Avrebbero dovuto lasciarci andare via alle 2 di pomeriggio, quando non c’era traffico né gente che si picchiava per strada. Il problema non sono le due o tre partite al giorno e non parlo solo per me, parlo per tutti. Tra l’altro domenica sono arrivato a mezzanotte da Madrid, lunedì ho dovuto fare delle cose per il torneo e non sono riuscito ad allenarmi nemmeno per un’ora. Anche per questo oggi ho perso. Ero esausto e ora sono davvero arrabbiato", le parole dell'austriaco.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 21:13