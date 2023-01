Roma, Tiago Pinto: "Abraham deve fare molto meglio"

03-01-2023 15:26

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando di Tammy Abraham: “Da lui si pretende sempre tanto, se fa bene si dice che deve fare meglio… Ma questo dipende anche dal suo grande valore. Tammy oltre che un bomber è un calciatore di grande qualità. La stagione scorsa nei primi mesi non ha segnato tanto ma alla fine ha fatto 27 gol. Lui sa che deve fare molto meglio da qui alla fine. Per una Roma competitiva e vincente Tammy è fondamentale. Non penso abbia pagato l’arrivo di Dybala, perché diversi gol di Tammy sono arrivati su assist di Dybala. E perché Paulo è uno di quei giocatori che migliora chi gli sta intorno. Solbakken? Lo abbiamo seguito tanto e dovuto superare una forte concorrenza per prenderlo”.