Roma, Tiago Pinto: "È una gioia avere Dybala alla Roma"

26-07-2022 14:54

Il giorno della presentazione di Paulo Dybala alla Roma è arrivato. In conferenza stampa l’attaccante argentino è stato introdotto da Tiago Pinto: “Se riesco a scherzare un po’ in italiano, è una gioia avere la Joya. C’è stato bisogno di un grande lavoro di squadra – così il general manager giallorosso -, mi sento di ringraziare la proprietà per il coinvolgimento nella trattativa e il mister che è stato importante”.

“Paulo non ha bisogno di me per parlare di qualità, ma nei giorni in cui siamo stati insieme mi ha fatto piacere il coinvolgimento e l’empatia con la squadra – ha aggiunto Pinto -. C’è una grande voglia di fare bene con la Roma. È bello avere un calciatore di spessore nella Roma. Benvenuto e in bocca al lupo”.