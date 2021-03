Roma, tifosi sul piede di guerra: scatta la protesta sul web

La decisione di rinviare ulteriormente la sfida tra Juventus e Napoli, non disputata lo scorso 4 ottobre per le note vicende legate allo stop imposto dalle Asl alla formazione azzurra e poi al centro di una lunga querelle che ha visto coinvolti gli organi di giustizia della Figc e del Coni, non ha scatenato polemiche e rimpalli di accuse tra le tifoserie dirette interessate. A lamentarsi sono ora i sostenitori di una terza squadra: la Roma.

“Rinviate Roma-Napoli”

L’hashtag #rinviateromanapoli è finito in tendenza su Twitter dopo che, per tutta la mattinata, numerosi tifosi giallorossi hanno manifestato il proprio dissenso sui social. Il motivo? Il rinvio della sfida tra Juventus e Napoli, originariamente in programma mercoledì 17 marzo, offre un indubbio vantaggio ai partenopei in vista del confronto della giornata successiva contro i giallorossi, in programma domenica 21 all’Olimpico. Giallorossi che, giovedì 18, saranno impegnati nella lontana Ucraina contro lo Shakhtar nella sfida di ritorno degli ottavi di Europa League.

Tifosi giallorossi sul piede di guerra

“Alla luce della decisione della Lega Calcio di rinviare il recupero di Juventus-Napoli (che hanno bisogno di riposare), per correttezza rinviate anche Roma-Napoli. Difendiamo la Roma“, è l’invito di Jacopo Palizzi, giornalista e speaker dell’emittente Tele Radio Stereo. Invito raccolto da molti tifosi. “Perché De Laurentis e Agnelli si fanno il calendario a piacere? Noi invece dopo le trasferte di Europa League sempre di domenica”, scrive un supporter indignato. “Rinviare anche solo di un giorno è semplicemente la cosa giusta da fare”, la considerazione di un altro utente. “Facciamoci sentire sui social, ma speriamo che la Roma si faccia rispettare in Lega“, è un’altra riflessione.

Roma-Napoli, anche Ziliani si schiera

Anche il giornalista Paolo Ziliani sposa la linea del rinvio: “Roma-Napoli è in programma domenica 21 e per la Roma un rinvio a lunedì, visto che giovedi 18 gioca in Ucraina, sarebbe utile. Ora, visto che Juve-Napoli è stata spostata al 7 aprile per maggiore comodità dei due club, non si vede perchè loro sì e la Roma no”.

