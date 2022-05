Roma, Totti verso un ritorno in società? Ai Friedkin piacerebbe...

29-05-2022 13:37

Potrebbe essere vicino, in casa Roma, un ritorno in società di Francesco Totti. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. Alla famiglia Friedkin farebbe piacere riaccogliere nei quadri ufficiali giallorossi una bandiera come lui e starebbe pensando a un ruolo ad hoc nell’organigramma.

Nello specifico, ad ogni buon conto, non si tratterebbe – almeno per il momento – di un incarico alla Paolo Maldini al Milan. Totti non si troverebbe, quindi, a scegliere i giocatori in sede di calciomercato, ma potrebbe convincere gli stessi obiettivi individuati a scegliere la Roma. Totti sarebbe altresì prezioso in chiave scouting di giovani promesse, ruolo professionale che già da interpreta dopo il ritiro da calciatore.