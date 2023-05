Roma, tournée estiva in Corea del Sud e Singapore

Le avversarie saranno le inglesi Wolverhampton e Tottenham e i sudcoreani dell'Incheon United

03-05-2023 15:26

La Roma ha definito una tournée estiva in Corea del Sud e Singapore per espandere il proprio mercato all’Asia, dopo aver giocato a novembre 2022 in Giappone. Questa volta, i giallorossi saranno impegnati nel Korea Tour 2023, in programma tra fine luglio e inizio agosto, e gli avversari saranno tre: gli inglesi del Wolverhampton e del Tottenham e i sudcoreani dell’Incheon United.

Questo il calendario delle partite: il 26 luglio contro il Tottenham al National Stadium di Singapore, il 29 luglio contro il Wolverhampton all’Incheon Asiad Stadium, il 1° agosto contro l’Incheon United all’Incheon Asiad Stadium.