Roma-Udinese, i convocati di Luca Gotti

L’Udinese ha reso noto l’elenco dei convocati deciso dal mister Luca Gotti in vista della partita contro la Roma. Rispetto al match col Verona manca l’infortunato Pereyra; rientra invece de Paul, tornato dalla squalifica. L’Udinese ha vinto l’ultima gara di Serie A in casa della Roma (0-2 a luglio 2020) e potrebbe ottenere due successi esterni consecutivi contro i giallorossi nella competizione per la prima volta dal settembre 2005 (uno sotto Spalletti, l’altro con Cosmi).

Questa la lista:

Portieri: Musso, Gasparini, Scuffet.

Difensori: Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Nuytinck, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar.

Centrocampisti: Makengo, de Paul, Walace, Arslan, Micin.

Attaccanti: Okaka, Deulofeu, Braaf, Nestorovski, Llorente.

OMNISPORT | 13-02-2021 16:31