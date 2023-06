Roma, ufficiale: Volpato e Missori ceduti al Sassuolo. Giallorossi ora in vantaggio per Frattesi?

Trasferimento a titolo definitivo nel club neroverde dei due giovani talenti lanciati da José Mourinho

29-06-2023 21:15

L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Sassuolo Cristian Volpato e Filippo Missori. Volpato ha esordito in giallorosso il 4 dicembre 2021 all’Olimpico contro l’Inter e ha collezionato 14 presenze tra campionato, Europa League e Coppa Italia realizzando due gol. Missori ha indossato la fascia di capitano della Primavera giallorossa e, dopo aver esordito in Prima Squadra nel 2021 contro lo Zorya Luhansk in Conference League, ha giocato anche in Serie A partendo due volte da titolare per un totale di 4 presenze. In bocca al lupo per il futuro ragazzi!”.

Con questo comunicato, La Roma ha annunciato ufficialmente il passaggio al Sassuolo di Cristian Volpato e Filippo Missori. Il club capitolino incamera così 7,5 milioni dal centrocampista e 2,5 dal terzino, più il 15% della futura rivendita. Tuttavia, al di là delle cifre spicce delle due operazioni, sono di fatto schizzate le speculazioni sul possibile vantaggio che la Roma potrebbe avere acquisito, allo stato dell’arte, nell’operazione per fare ritornare il centrocampista Davide Frattesi un giocatore giallorosso dopo gli anni nel settore giovanile. Roma che detiene il giallorosso detiene il 30% della rivendita di Frattesi quindi, rovesciando la situazione, è come se avesse in mano ancora il 30% del cartellino, potendo quindi ottenere la stessa percentuale sconto da parte del club neroverde, che, al cospetto di Inter, Juventus e Milan, fortemente interessate, ha valutato 40 milioni di euro. Insomma, si naviga a vista.