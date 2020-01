Roma, visite mediche per Politano

Ormai non ci sono più dubbi. Lo scambio Spinazzola-Politano è andato a buon fine. L'ex attaccante nerazzurro è sbarcato a Fiumicino in mattinata e ha raggiunto Villa Stuart per le classiche visite mediche.

Terminato il ciclo di visite a Villa Stuart, Politano firmerà il contratto che lo legherà alla Roma. Per il tecnico Fonseca, un rinforzo importante per ovviare all'assenza di Zaniolo (infortunio al crociato). Il classe 1993 lascia l'Inter dopo un anno e mezzo, con 63 presenze e sei reti all'attivo.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 09:42