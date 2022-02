Roma, Volpato: "Contento per aver segnato, ma volevo vincere"

19-02-2022 21:10

Grande gioia per Cristian Volpato, che ha trovato oggi il primo gol in Serie A. Cristian Volpato (15/11/2003) è il più giovane marcatore in questo campionato di Serie A, lo segue il compagno di squadra Felix Afena-Gyan (19/01/2003).

Queste le sue parole ai microfoni dei giornalisti:

“Sono molto contento per aver segnato oggi, però mi dispiace per il pareggio. Sono entrato per provare a cambiare la partita. Cosa mi ha detto Mourinho? Ha detto di giocare semplice e di cercare di fare ultimo passaggio. Lui è un tecnico top, ha vinto tutto. Cerco di recepire tutti i suoi consigl. Totti mi ha scritto? Non ho ancora visto il mio telefono. È come un fratello: mi dà sempre consigli. Io volevo debuttare ed ero già contento quando l’ho fatto anche se per soli 2’, ho provato sensazioni forti”.

OMNISPORT