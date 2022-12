Roma Women, Glionna: “La qualificazione ai quarti è un traguardo storico”

17-12-2022 14:18

Una Roma bellissima si è presa con classe e cattiveria non solo il successo sul St. Polten ma anche la qualificazione ai quarti di finale di Women’s Champions League, facendo la storia del club.

A parlare post vittoria è Benedetta Glionna, autrice dell’ultimo gol dei 5 rifilati alla compagine austriaca: “È davvero un momento storico per noi e per la Roma. Ce l’abbiamo messa tutta, volevamo questo passaggio ai quarti di finale. Il gol è arrivato dopo molto tempo e sono contenta anche per questo, ma ancor di più per la squadra e la qualificazione. Capitolo primo posto? Sì è vero, potrebbe arrivare, eravamo concentrate tanto su questa gara ma adesso che siamo aritmeticamente passate saremo più serene anche nella prossima sfida con lo Slavia Praga”.