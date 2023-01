Roma Women, rinforzo in arrivo: c’è Alva Selerud

02-01-2023 23:47

Il calciomercato invernale è pronto a regalare un’altra attaccante alla corte del tecnico Alessandro Spugna ovvero Alva Selerud.

La giovane classe 2000 di nazionalità svedese, dopo sei anni e 78 presenze è in procinto di lasciare il Linkoping e sposare la causa giallorossa. A Roma ritroverebbe le connazionali Kollmats, Ohrstrom, Lind e Landstrom. Questo il messaggio apparso sui canali ufficiali del club: “Dopo sei anni dico arrivederci al Linkoping. Questa squadra rimarrà sempre casa mia e sono incredibilmente grata per i miei anni al club. Il Linkoping è un posto dove sono migliorata tantissimo soprattutto fuori dal campo. Sono felice delle persone che ho avuto l’opportunità di conoscere. Continuerò a seguirvi e a tifare per voi”