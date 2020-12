Roma-Young Boys, le formazioni: Borja titolare

Già qualificata agli ottavi di Europa League, la Roma ora prova a passare il turno come prima del girone: di fronte ai giallorossi lo Young Boys, al quale basterà il pareggio per la qualificazione. Per il primo posto, però, gli svizzeri dovranno ottenere i tre punti con due goal di scarto.

Fonseca sceglie Borja Mayoral come prima punta del 3-4-2-1, supportato da Pedro e Carles Perez. Conferma europea sulle fasce per Calafiori e Bruno Peres, mentre Villar e Diawara saranno gli interni. In porta Pau Lopez, difeso da Ibanez, Cristante e Juan Jesus. Fuori Pellegrini e Dzeko.

Seoane sceglie Nsame, Fassnacht e Mambimbi come trio d’attacco, con Rieder, Aebischer e Garcia in mezzo, Van Ballmoos giocherà tra i pali. In difesa Hefti, Camara, Zesigner e Lefort andranno a comporre il quartetto di centrocampo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-YOUNG BOYS:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsame, Mambimbi

OMNISPORT | 03-12-2020 19:44