Roma, Zaniolo torna a parlare del suo futuro con un messaggio ai tifosi

14-09-2022 16:59

Nicolò Zaniolo ha superato l’infortunio alla spalla ed è pronto ora a tornare in campo dal primo minuto, come dichiarato da José Mourinho, nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League all’Olimpico contro i finlandesi dell’Helsinki.

Roma, Zaniolo di nuovo in campo

Era già in panchina a Empoli, nella gara che ha segnato il ritorno alla vittoria dei giallorossi dopo i due ko di fila contro Udinese e Ludogorets. Ma ora Zaniolo sarà titolare con l’Helsinki, come dichiarato da Mourinho stesso. Forse non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma di sicuro è in fiducia.

Un infortunio particolare per lo stesso Zaniolo: “Non è mai bello stare fuori. L’ho vissuta come un’ingiustizia. Ho provato a fare il mio meglio – così il giocatore in conferenza stampa -, il mister mi ha chiesto la disponibilità e per la Roma mi sono sentito di andare a Empoli. Ero pronto a entrare”.

Le incertezze sul suo futuro

Oltre alle vicende di campo a tormentare Zaniolo ci pensano di sicuro le voci di mercato, che in estate lo volevano via dalla Roma magari in direzione Juventus. Il giocatore è certo di una cosa: “Ormai sono abituato. Ogni anno devo andare via, ma alla fine resto. Sono film che vi fate voi“.

Zaniolo sta dunque bene in giallorosso, però sul possibile rinnovo ha precisato: “Per il contratto dico che manca ancora un anno e mezzo, ma oggi non è il momento giusto perché domani c’è l’Helsinki e le cose fuori dal campo le lascio stare“. Ora vuole dunque pensare solo a giocare.

Il rapporto con il mister

Zaniolo accanto a Mourinho in conferenza stampa ha voluto parlare anche della crescita fatta con lui: “Il mister lo devo ringraziare. Mi ha sempre dato una mano – ha detto -. Mi sta facendo crescere dal punto di vista personale e calcistico. È una grande persona e sono contento di averlo come allenatore“.

Il giocatore si è poi focalizzato sulla crescita della squadra, tornando anche sulla Conference League vinta: “Ogni anno aggiungiamo un tassello. Siamo forti e possiamo dire la nostra. Tutti sognano di vincere trofei. L’ho fatto a Roma per fortuna e voglio continuare a vincere qui in futuro“.