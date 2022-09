12-09-2022 22:42

La Roma passa sul campo dell’Empoli e torna al successo esterno che mancava dalla prima giornata contro la Salernitana. I giallorossi vincono 2-1 e accorciano quindi le distanze dal primo posto occupato dal trio Atalanta, Milan e Napoli, lontano solo una lunghezza, affiancando a 13 punti l’Udinese, che nella scorsa giornata aveva travolto proprio i giallorossi per 4-0-

Abraham si sblocca e rilancia la Roma: l’Empoli cade in piedi

Le scorie del tracollo della Dacia Arena, al quale è seguita la sconfitta in Europa League contro il Ludogorets, si sono viste a tratti nel gioco di una Roma che ha comunque meritato il successo, mostrando carattere e creando molto pur calando di condizione nel secondo tempo. Ancora determinante Paulo Dybala: per l’argentino gol e assist e score che si aggiorna a tre reti e due passaggi vincenti in sei giornate.

Secondo gol stagionale invece per Tammy Abraham, ancora in trasferta dopo quello alla Juventus. Si ferma a quattro invece la serie di risultati utili dell’Empoli, tutti pareggi, ma la squadra di Zanetti ha poco da rimproverarsi avendo affrontato a viso aperto un avversario ben più quotato ed esperto.

Primo tempo divertente con un palo e un gol per parte: Dybala al 7’ centra il legno della porta di Vicario anticipando anche Abraham sul cross di Celik, ma la Joya si riscatta al 19’, quando l’assist del turco è trasformato in gol dall’argentino grazie a un bel sinistro dalla distanza, con successiva esultanza con Zaniolo. La gara si accende e si apre, Satriano centra il palo al 25’, ma è la Roma a sfiorare più volte il raddoppio con Pellegrini e Cristante. Al 43’, però, arriva improvviso il pareggio dell’Empoli con Bandinelli che sfrutta un bel suggerimento di Stojanovic.

La doccia fredda non condiziona la Roma che riprende ad attaccare a testa bassa in avvio di ripresa, faticando però a rendersi pericolosa se non con un colpo di testa di Ibañez salvato sulla linea da Parisi. L’Empoli, assistito da una condizione migliore, prende coraggio e va vicino al sorpasso in due circostanze con Satriano, venendo però punito a metà tempo nel proprio momento migliore da una bella girata di Abraham su cross di Dybala.

Le emozioni però non sono finite: l’Empoli si scopre per cercare il pareggio e la Roma si procura un rigore per fallo di Cacace su Ibañez, ma Pellegrini calcia sulla traversa. I giallorossi allora chiudono in affanno e ringraziano la buona sorte per il palo di Akpa-Akpro (espulso nel finale per un fallaccio su Smalling) che chiude la serata piena di rimpianti dell’Empoli.

Empoli-Roma 1-2, il tabellino

Marcatori: 17′ Dybala; 43′ Bandinelli; 71′ Abraham

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (52′ Cacace); Haas (63′ Akpa Akpro), Marin (82′ Cambiaghi), Bandinelli; Pjaca (63′ Bajrami); Satriano, Lammers (81′ Grassi). All.: P. Zanetti.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola (97′ Vina); Dybala (81′ Belotti), Pellegrini (96′ Camara); Abraham (81′ Bove). All.: J. Mourinho.

Arbitro: Marinelli (Tivoli)

Ammoniti: Parisi, Ismajli e Celik

Espulso: Akpa-Akpro all’87’ per gioco violento

Note: all’80’ Pellegrini calcia un rigore sulla traversa

Empoli-Roma, come ha arbitrato Marinelli

Al termine di un weekend a dir poco infernale per la classe arbitrale il fischietto di Tivoli vive una serata tranquilla. Gara corretta e priva di difficoltà, giusta l’assegnazione del rigore alla Roma, anche se per espellere Akpa-Akpro c’è bisogno della chiamata del Var.

Empoli-Roma, migliori e peggiori

Stojanovic 6.5: spina nel fianco sulla sinistra della Roma, l’esterno sloveno mette sovente in difficoltà Spinazzola servendo un paio di palloni d’oro a Satriano, tra i quali quello del momentaneo 1-1.

Satriano 6.5: il talentino uruguaiano dell’Inter va solo vicino al secondo gol in A confermando di meritarsi una maglia da titolare. Reattivo in area e smaliziato, Destro per il momento è scalzato

Ibanez 7: protagonista nell’area avversaria con un gol sfiorato e un rigore procurato, è anche il più lucido della difesa giallorossa, anche se si perde Satriano nell’azione del palo

Dybala 8: un gol-capolavoro dalla distanza, un assist e un palo e ancora una volta una presenza costante anche nei momenti meno brillanti della squadra. La Joya si è già preso la Roma. Per lui non può esistere turnover

Akpa-Akpro 5: l’ex laziale entra nel momento chiave della partita e si rende protagonista con un palo prima del fallaccio su Smalling che chiude anzitempo la sua partita frustrando le speranze di rimonta della squadra

Abraham 6.5: realizza il secondo gol in campionato, ancora in trasferta, dopo che Dybala forse gliene aveva tolto uno anticipandolo. Non è ancora il giocatore della scorsa stagione, ma intesa col compagno e condizione stanno migliorando

Pellegrini 5.5: luci ed ombre per il capitano alla 200a in giallorosso. Tanti errori tecnici che non gli dovrebbero competere, ma anche un paio di giocate d’alta classe prima del rigore sbagliato