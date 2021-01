Roma, Ziliani plaude: Un gesto che fa onore, social in subbuglio

Un caso che fa discutere e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni. Quello avvenuto nel corso della gara tra Roma e Spezia in Coppa Italia di sicuro non si vede tutti i giorni. La Roma ha infatti commesso un errore colossale effettuando sei cambi invece dei cinque previsti dal regolamento. Uno sbaglio che sarebbe costato la sconfitta a tavolino, ma i giallorossi hanno poi perso sul campo contro la formazione ligure.

Il licenziamento di Gombar

A pagare per il clamoroso errore che è stato anche oggetto di discussioni sui social è stato il giovane team manager Gianluca Gombar, allontanato nel giorno successivo alla gara. Una decisione che la proprietà della Roma ha preso forse anche con maggiore vigore dopo che a inizio anno i giallorossi hanno pagato con la sconfitta a tavolino l’inserimento di Diawara nella lista under contro il Verona.

La richiesta della squadra

Nella giornata di ieri c’è stato un confronto tra giocatori e l’allenatore Paulo Fonseca nel corso del quale la squadra ha chiesto il reintegro sia del team manager che di Zubiria (che occupava il ruolo di Global Sport Officer), anche lui licenziato dopo il fattaccio di Coppa. La squadra ha espresso il pensiero che si fosse trattato di un errore collettivo e che i due dirigenti sono solo stati usati come capri espiatori. Ma sull’argomento Friedkin è rimasto inamovibile decidendo di confermare il licenziamento.

Il commento di Ziliani

Sulla questione interviene anche il giornalista Paolo Ziliani che in un tweet plaude al gesto di Dzeko e compagni: “Alla fine non è servito perché Friedkin ha confermato il licenziamento: ma il gesto dei giocatori della Roma che hanno protestato a lungo chiedendo al club di reintegrare il giovane team manager Gombar, responsabile della gaffe della sesta sostituzione, fa loro onore”.

La reazione dei social

E sui social arrivano anche le opinioni dei tifosi della Roma come Virgilio: “La cosa più insensata che sta facendo la Roma è mettere in discussione Fonseca, è in Champions League e agli ottavi di Europa League, esprimendo un bel gioco. Tutto sto casini per un derby perso e un’eliminazione dalla Coppa Italia, manco stessimo parlando del Real Madrid”. Severo, invece, il giudizio di Andrea: “Il professionista ha commesso un errore imperdonabile, che a certi livelli, si paga ed è giusto così. Il ragazzo, mortificato e dispiaciuto, invece ha tutta la mia comprensione. Un abbraccio sincero a Gianluca Gombar, con l’augurio di un pronto riscatto”.

