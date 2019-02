Romagnoli rifiuta la Juventus

Il difensore e capitano del Milan Alessio Romagnoli a margine di un evento a Milano ha parlato del suo futuro e delle voci di un suo possibile trasferimento alla Juventus.

"Non ho sentito queste voci, il mercato non è aperto e sto benissimo al Milan. Non vedo il motivo di cambiare. E' un onore essere capitano del Milan, sono voci che non ho nemmeno sentito. Sto bene al Milan, sto bene a Milano, e finché sto bene voglio restare qui", le parole riportare da Milannews.

Donnarumma decisivo nelle ultime gare: "E' un fenomeno, l'ho sempre detto. E' giusto stia giocando ad altissimi livelli, poi capita a tutti di sbagliare. A vent'anni avere questo impatto sulla Serie A e sulla Nazionale è qualcosa da pochi giocatori e lui è uno di questi".

L'addio di Higuain: "Nessun peso, lo reputo ancora il più forte attaccante al mondo. E' un mio amico, se è felice per me va bene. Ora abbiamo degli altri giocatori che non lo fanno rimpiangere".

SPORTAL.IT | 07-02-2019 10:55