Romano Floriani Mussolini alla Lazio, la mamma: "Rimango fuori"

La sua notorietà risiede in un nome evocativo e nei due cognomi che lo accompagnano: Romano Floriani Mussolini, promessa della Lazio , è già stato aggregato alla Primavera di Leonardo Menichini già da due partite.

Che fosse un grande appassionato di calcio lo si intuiva già in tempi non sospetti, quando grazie agli archivi fotografici indossava bambino solo maglie di squadre blasonate. Non che sia l’unico, ma il terzogenito di Alessandra Mussolini e Mauro Floriani nutre una passione smodata per il pallone, al pari di quella che ha alimentato nei suoi anni di militanza politica la mamma, laureata in Medicina prestata alla politica e oggi alla televisione più leggera, dell’intrattenimento.

Romano Floriani Mussolini: l’esordio in tv a Ballando con mamma Alessandra

In effetti, il pubblico generalista ha già imparato a conoscerlo, in abiti eleganti di accompagnatore durante una delle puntate dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, che ha visto proiettata nella finalissima la mamma. Se le doti di ballerino sono state ammirate da chiunque, meno si conoscevano le potenzialità calcistiche.

Terzino destro, classe 2003, Romano all’occorrenza gioca anche da centrale difensivo ed è uno dei giovani apprezzati da Mauro Bianchessi (responsabile del settore giovanile), su cui punta di più il vivaio biancoceleste su cui ha speso molto interesse e risorse anche il presidente, Claudio Lotito. L’interesse principale del giovane Floriani Mussolini, pronipote del Duce e tesserato di una società che ha maturato non poche problematiche con l’ala più politicizzata ed estrema della tifoseria biancoceleste, si limita fino ad ora alla propria carriera calcistica. Scuola calcio, lavoro sul campo e il sogno di una casacca importante, come quelle indossate da bambino.

Il commento di Alessandra Mussolini

E Alessandra Mussolini, che ne pensa di questo percorso sportivo? “Rischio strumentalizzazioni? Non c’è nulla da commentare, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non vuole alcun tipo di intromissione”, ha replicato la Mussolini all’AdnKronos, commentando la notizia di suo figlio Romano entrato a far parte della Primavera della Lazio.

Nella sua Primavera, che lo vede per ora attore non protagonista, giocano promesse e figli d’arte tra cui Etienne Tare e Mattia Peruzzi. Un palco importante, per lui e non solo: proprio con la maglia della Lazio ha giocato – strane coincidenze – anche il vincitore del talent dance show, Gilles Rocca.

VIRGILIO SPORT | 02-02-2021 18:32